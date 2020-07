O preço dos combustíveis volta a aumentar no arranque da próxima semana.

De acordo com a imprensa económica o aumento deverá ser de dois cêntimos na gasolina, passando a custar em média 1,397 euros.

No caso do gasóleo o aumento deverá rondar um cêntimo, ficando com o preço médio por litro de 1,210 euros.