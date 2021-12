Prepare a carteira: CP também aumenta preço das viagens de comboio

Há novos desenvolvimentos sobre o empresário que foi encontrado morto, com marcas de violência, em julho do ano passado, na sua residência, em Oliveira São Mateus, Famalicão.

Segundo avança o jornal Correio da Manhã desta quinta-feira, a acusada pelo crime, Cristina Azevedo, vai agora ser julgada por homicídio / furto qualificado e posse de arma proibida.

De acordo com aquela publicação, as autoridades acreditam que a mulher terá sido a responsável pelo crime, com o objetivo de conseguir dinheiro para pagar dívidas, tendo-se apoderado de pelo menos oito mil euros do cofre da casa onde residia o empresário morto.

Cristina Azevedo, de 48 anos, que chegou a ter uma confeção, era ajudada pela vítima que lhe dava trabalho.

A acusação diz que o crime foi preparado durante uma semana.

