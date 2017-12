PREOCUPADO COM OS ASSALTOS PRESIDENTE DA ACIF PEDE MAIS POLICIAMENTO

Preocupado com a mais recente vaga de assaltos no concelho, o reeleito presidente da Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), em declarações à Cidade Hoje, fez saber que no último encontro que manteve com o presidênte da câmara, no passado dia 20 de Novembro, a falta de policiamento nas ruas foi um dos assuntos debatidos.

Para Fernando Xavier, só com mais policiamento de próximidade é que se conseguem criar condições que evitem mais assaltos, e é essa a mensagem que o presidente da câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, vai levar para o encontro que tem marcado com a direção do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública.