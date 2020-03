Preh tem pelo menos uma funcionária infetada com Covid-19

Uma funcionária da Preh, que trabalha no departamento de montagem automóvel, está infetada com o novo coronavírus.

A informação está a ser avançada pelo jornal O Notícias da Trofa. A publicação, que teve acesso a uma circular interna daquela empresa, refere que a colaboradora deixou de estar ao serviço desde o dia 19, e que, depois de confirmada a infeção, todas as pessoas que tiveram contacto com a doente foram informadas do sucedido e colocadas em quarentena.

Todas as pessoas que estão em isolamento aguardam um contacto da linha SNS24, onde serão avaliados sintomas e, caso seja necessário, encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A Preh produz componentes electrónicos para a indústria automóvel, uma parte da mão de obra é de Vila Nova de Famalicão.