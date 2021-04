Preços dos combustíveis sobem na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana. A gasolina vai aumentar até um cêntimo por litro e o gasóleo 1,5 cêntimos por litro.

O preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal custa atualmente 1,626 euros – um máximo de junho de 2019 – enquanto o do gasóleo vale 1,424 euros.

Os valores variam, no entanto, de posto para posto de combustíveis.

No mais recente boletim da Comissão Europeia, Portugal está em quinto lugar entre os países com a gasolina mais cara dos 28 países da União Europeia, 12 cêntimos acima da média europeia e 26 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 8ª posição.