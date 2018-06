Preços dos combustíveis não mexem na próxima semana

Após duas semanas de quedas, conte com uma estabilização dos preços dos combustíveis na próxima semana. O custo de atestar o carro de combustível não deverá sofrer qualquer alteração na próxima segunda-feira. Tanto o preço da gasolina e como o preço do gasóleo deverão manter-se nos níveis desta semana, segundo fonte do setor. Esta admite, contudo, a possibilidade de no gasóleo poder ocorrer uma ligeira subida de meio cêntimo por litro.

Tendo em conta este cenário, a partir de segunda-feira, o preço médio do litro da gasolina simples de 95 octanas deverá manter-se nos 1,583 euros que vigorou nesta semana, de acordo com os dados divulgados pela Direção Geral de Energia.

Já no caso do gasóleo simples, o preço médio do litro deverá continuar nos 1,583 euros, ou caso se confirme uma subida de meio cêntimo, o custo deste tipo de combustível poderá subir até um preço médio de 1,583 euros por litro.