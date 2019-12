Preços dos combustíveis descem no início da semana

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana: o gasóleo de 0,5 cêntimos por litro, enquanto que a gasolina vai ficar 1,5 cêntimos mais barata, a partir de segunda-feira.

As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde os cortes rondam os 0,0055 euros por litro, no caso do gasóleo; e 0,0153 euros por litro no que diz respeito à gasolina.

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a sétima gasolina 95 mais cara dos 28 países da União Europeia, 7 cêntimos acima da média europeia e 18 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 10ª posição do ranking europeu.