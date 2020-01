A semana vai começar com os preços dos combustíveis a descer.

De acordo com o Jornal de Negócios, há margem para uma descida de 1 cêntimo no preço por litro do gasóleo simples e de igual dimensão na gasolina simples.

A confirmarem-se estas descidas, o gasóleo simples será vendido a um preço médio ligeiramente inferior, a 1,41 euros. Já a gasolina baixará para 1,526 euros.