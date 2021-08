Os preços dos combustíveis vão descer na próxima segunda-feira.

De acordo com o portal MultiNews, que contactou fontes do setor, “evolução das cotações em euros aponta para uma descida do preço do gasóleo de até 1,5 cêntimos por litro enquanto a gasolina deverá descer 0,5 cêntimos” nas principais petrolíferas nacionais.