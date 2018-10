Preço médio de arrendamento a estudantes aumentou

O preço médio do arrendamento para estudantes aumentou este ano em Braga, Aveiro, Coimbra, Covilhã, Lisboa, Porto e Setúbal, segundo dados das plataformas imobiliárias, que revelam ainda que a variação foi negativa em Santarém, Vila Real e Viseu.

Em termos de preços, Lisboa mantém-se a cidade mais cara para alojamento de estudantes, com uma renda média por quarto de 323 euros no portal Idealista, de 485 euros na plataforma Uniplaces e 498 euros no Imovirtual.

De acordo com a variação dos preços por quarto, através do portal de imobiliário Imovirtual, a cidade universitária do Porto foi a que registou maior aumento, passando de 301 euros em 2017 para 381 euros este ano, o que corresponde a uma subida de 27%.

Depois da Invicta, destaca-se Aveiro, que teve uma variação de 25%, com o crescimento do valor médio que os estudantes pagam por um quarto de 157 euros em 2017 para 196 euros este ano.

Na capital, a variação foi de 20%, já que o preço médio de 415 euros apurado em 2017 aumentou para 498 euros este ano, com base em dados do Imovirtual enviados à Lusa.

A dinâmica de 2017 para 2018 do preço médio por quarto foi, também, positiva em Braga, com um crescimento de 210 euros para 250 euros, em Coimbra, com uma subida de 218 euros para 259 euros, e na Covilhã, com um aumento de 150 euros para 157 euros.

Segundo o portal Imovirtual, a cidade universitária de Vila Real foi a que verificou maior redução dos preços, com uma variação negativa de 52%, uma vez que a renda de 270 euros em 2017 passou para 130 euros em 2018.

Além de Vila Real, os dados apontam para uma variação negativa de 31% na cidade de Viseu, com o valor média da renda a cair de 200 euros para 138 euros.

Direcionando a oferta apenas para as cidades de Lisboa, Coimbra e Porto, a Uniplaces avançou que, no primeiro semestre deste ano, o valor médio das rendas a estudantes em Portugal foi de 451 euros, “um valor que reflete um aumento de 4% face ao período homólogo de 2017”.

Relativamente aos valores médios de arrendamento, que abrangem todo o tipo de oferta disponível na plataforma, desde quartos em residências com piscina a quartos em casa partilhada, em Lisboa rondou os 485 euros durante o primeiro semestre deste ano, mais 26 euros do que no período de 2017, no Porto a renda média registada foi de 407 euros, mais 24 euros do que nos seis primeiros meses do último ano, e em Coimbra aumentou para 291 euros, mais dois euros do que igual período de 2017.

A par da valorização do valor das rendas, o número de estudantes internacionais a arrendar casa ou quarto em Portugal, através da plataforma Uniplaces, também cresceu, com “mais de 88% das reservas a serem feitas por estudantes de outras nacionalidades”, o que representa uma subida de cerca de 8% em comparação com 2017.

Com um estudo anual sobre os anúncios de arrendamento de quartos a estudantes, o portal Idealista informou que de 2015 para 2018 o preço médio em Lisboa cresceu de 257 euros para 323 euros, no Porto aumentou de 209 euros para 261 euros e em Coimbra valorizou de 173 euros para 190 euros.

No que diz respeito à variação de preços entre 2017 e 2018, o Idealista apresenta dados de mais cidades universitárias, destacando a dinâmica de Setúbal, em que o valor médio subiu de 222 euros para 244 euros, o que corresponde a um crescimento de 9,9%.

Já em Santarém, a variação de preços foi negativa entre 2017 e 2018, com uma descida de 8,4%, passando de 185 euros para 169 euros, segundo este portal imobiliário.

Os dados do Idealista deste ano apresentam, ainda, o preço médio por quarto em Braga, que se fixou em 196 euros, e em Leiria, que ronda os 180 euros.