Preço dos combustíveis volta a subir até 1,5 cêntimo por litro no gasóleo e na gasolina

Os preços dos combustíveis vão ficar mais caros já a partir de segunda-feira.

Aponta para uma subida de até 1,5 cêntimos por litro tanto no preço do gasóleo como no da gasolina.

Recorde-se que desde o início do ano, a gasolina 95 subiu 20 cêntimos por litro e o gasóleo aditivado valorizou cerca de 17 cêntimos. Isto quer dizer que encher um depósito de 60 litros de gasolina custa agora mais de 12 euros do que em janeiro. Já para atestar um depósito de gasóleo são precisos mais de dez euros do que há cinco meses.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,671 euros, enquanto o do gasóleo vale 1,490 euros. Os dois combustíveis estão agora a custar o mesmo que em outubro de 2012.

É público que o preço médio da gasolina 95 octanas em Portugal é o quarto mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 5ª posição. A grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.