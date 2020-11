Preço dos combustíveis sobe na próxima semana

O preço dos combustíveis vai subir na próxima semana. A gasolina sobe até dois cêntimos por litro, o valor mais alto em quatro meses, e o gasóleo com uma subida de 2,5 cêntimos.

Apesar dos preços variarem conforme os postos de abastecimento, o preço do gasóleo aditivado base deve subir para os 1,299 euros, por litro, e a gasolina 95 deverá atingir 1,456 euros.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina e do gasóleo praticado em Portugal é o sexto mais caro em toda a UE. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.