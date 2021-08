Preço dos combustíveis: Ministro garante que não baixa impostos

Com uma subida quase constante do preço dos combustíveis, Portugal é, atualmente, o 5º país com a gasolina simples 95 mais cara e o 6º país com o gasóleo simples, mais caro, de entre os 27 analisados num relatório da União Europeia.

Confrontado pelos jornalistas, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, assegurou que o Governo não irá mexer na carga fiscal imposta aos portugueses no preço dos combustíveis.

“Não faz sentido colocar dinheiro público para promover a utilização de combustíveis fósseis , colocar dinheiro públicos é na promoção da eletrificação, dos gases renováveis, tudo aquilo que permita descarbonizar a nossa sociedade”

João Pedro Matos Fernandes fez questão de lembrar que, ao longo dos últimos dois anos, não houve alterações nos impostos sobre os combustíveis.