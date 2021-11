A semana começou com alterações no preço dos combustíveis. Em todas as grandes gasolineiras a gasolina 95 sofreu uma quebra no valor por litro.

GALP

– 1,5 cent p/litro

BP

– 1,5 cent p/litro

REPSOL

– 2 cent p/litro

No caso do gasóleo:

GALP

+ 0,5 cent p/litro

BP

+ 1,0 cent p/litro

REPSOL

– 0,5 cent p/litro

Nota também para o GPL que subiu 5 cêntimos na REPSOL.