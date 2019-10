A semana vai começar com uma descida do preço do gasóleo. De acordo com a imprensa nacional, a descida deverá ser de 2 cêntimos.

No caso da gasolina não devem existir alterações no valor que está a ser cobrado aos clientes.

O preço médio do gasóleo deverá ficar pelos 1,36 cêntimos e o da gasolina mantém-se nos 1,5 cêntimos.