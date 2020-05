Os preços do gás voltaram a ser o que eram… a rondar os 27 a 29 euros.

Nos últimos 15 dias o cenário foi outro. Fruto do estado de emergência, o governo decidiu impor limite de 22€ por botija, uma medida bem recebida por parte da população mas que rapidamente terminou, com o fim do estado de emergência.

Uma nova redução do preço do gás só poderá voltar a acontecer se existir um novo estado de emergência.