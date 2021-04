O preço da gasolina deverá descer na próxima semana enquanto o do gasóleo deverá ficar inalterado quando os preços forem atualizados na segunda-feira.

Segundo o Jornal de Negócios, a gasolina 95 deverá descer 1 cêntimo com o preço por litro a passar para os 1,57 euros.

As contas do jornal apontam para que o preço por litro do gasóleo simples se mantenha inalterado nos 1,35 euros.

A confirmar-se a descida quanto à gasolina, o preço deste combustível interrompe uma subida de três semanas seguidas.