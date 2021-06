Praça-Mercado de Famalicão promove reutilização de materiais

A partir do dia 5 de junho, dia Mundial do Ambiente, a Praça-Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão vai passar a apresentar o Armário Circular. O móvel recuperado, proveniente do Banco de Móveis Municipal, vai ser usado como ponto de entrega e recolha de embalagens para reutilização. O Armário Circular está inserido na ação Zero Waste Market do projeto Urbact – Cidade dos Recursos.

O móvel permite armazenar materiais que podem ser recolhidos para depois serem reutilizados. O Armário Circular vai servir ainda para que os famalicenses depositem outros materiais para serem reutilizados pela comunidade. A disponibilização do armário prende-se com a sensibilização da comunidade para a reutilização de embalagens e para a redução no consumo de plástico.

Para além da criação do Armário Circular, a ação Zero Waste Market visa desenvolver um conjunto de atividades que procuram instalar boas práticas, num processo contínuo de capacitação, promoção e valorização dos resíduos produzidos. Deste modo, vão ser identificados canais de valorização de resíduos produzidos, recorrendo a operadores e parceiros locais. Por extensão, vão ser elaboradas ações de informação e mobilização para a separação de resíduos por parte dos operadores do mercado. Da mesma forma, vão ser desenvolvidas iniciativas que promovem o uso de embalagens e sacos sustentáveis e que incentivem o consumo sustentável.

A ação Zero Waste Market conta com a colaboração da Resinorte, Life in Bag, Revolução das minhocas; Reciclagem orgânica, Famalicão em Transição, Minority Denim, Recoffee, Cior, Alexandra Arnóbio Upcycling Projects, ECOnnect, Refood; Earthship e ainda com 21 operadores da Praça – Mercado Municipal.