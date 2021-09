Praça-Mercado de Famalicão foi o mais votado pelo público em concurso internacional

Da autoria da equipa de arquitetura da Câmara Municipal, tendo como responsável o arquiteto Rui Pedro, o projeto foi admitido a concurso pelo júri do galardão na categoria Arquitetura – Edifícios Públicos (Architecture | Public Buildings & Institutional).

A LOOP Design Awards é uma plataforma aberta à criatividade e talento mundial para celebrar e homenagear a diversidade criativa com trabalhos exemplares de todo o mundo.

A Praça Mercado Municipal de Famalicão reabriu portas no passado dia 25 de abril deste ano, totalmente remodelado e modernizado, com um novo conceito de “Praça”, com excelentes condições para quem vende e quem compra, mas também para quem o visita. A Praça é hoje um equipamento incontornável de Vila Nova de Famalicão.