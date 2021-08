Praça Domingos Carneiro em Ruivães: «é um ato simbólico que eterniza a memória do padre Domingos»

No último domingo, dia 8 de fevereiro, desenrolou-se a cerimónia de apresentação da obra literária da história da freguesia de Ruivães, impulsionado pelo padre Domingos Carneiro e escrito por Odete Paiva. No encontro, ocorreu ainda a inauguração da Praça Domingos Carneiro e a bênção de um memorial. Para o presidente da Junta de Freguesia de Ruivães, Duarte Veiga, o moral presente na praça evidencia «uma imagem simples, muito simbólica e muito marcante para a comunidade» do padre Domingos.

De acordo com Duarte Veiga, a praça foi desenvolvida em honra do padre Domingos. «É um ato simbólico com o qual pretendemos eternizar a memória do padre», explicou. O antigo pároco de Ruivães acompanhou a freguesia durante 42 anos e, logo que chegou, «começou a reunir a comunidade».

«Um dos desígnios que o padre Domingos me pediu foi ficar sepultado no cemitério de Ruivães. O segundo desígnio era ajudá-lo a lançar o livro e o terceiro era que o eternizássemos com a praça», referiu Duarte Veiga. Para o presidente da Junta de Ruivães, esta cerimónia evidencia que conseguiram concretizar «os últimos dois desígnios» do pároco.

Durante a sessão, foram adquiridos vários livros. Segundo Duarte Veiga, vão ter de pedir à editora para reeditar a obra, face ao elevado número de pedidos.

A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. A obra que deu origem à nova praça contou com um apoio financeiro do município no valor de 15 mil euros. Na sessão, Paulo Cunha também visitou a rua da Igreja. O espaço beneficiou de obram que se traduziram num investimento de cerca de 90 mil euros por parte da Câmara Municipal.