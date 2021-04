Praça abre este domingo: Há cerca de 1300 lugares de estacionamento nas redondezas do renovado mercado

É já a partir deste domingo, dia 25 de abril, que os famalicenses vão poder conhecer a nova Praça- Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O histórico Mercado Municipal reabre ao público depois das obras de requalificação e apresenta-se agora completamente remodelado e adaptado aos novos tempos e com um novo conceito.

Os visitantes da Praça-Mercado Municipal têm à sua disposição três parques de estacionamento gratuito: os 800 lugares do parque do Campo da Feira (exceto à quarta-feira), os 347 lugares do parque junto à Central de Camionagem e, ainda mais perto do mercado, os 150 lugares de estacionamento do novo parque provisório recentemente disponibilizado nos terrenos da antiga Central de Camionagem de Famalicão, que confronta com a principal via da cidade, a Avenida Marechal Humberto Delgado, e que tem ajudado a minimizar o impacto causado pelas obras em curso de reabilitação do centro urbano.