Um homem ficou ferido na sequência de uma rixa, durante as festas de Senhora das Dores, na Póvoa de Varzim.

A imprensa nacional avança que tudo terá começado por volta das 21h00 deste sábado com um desentendimento entre dois homens que, mais tarde, evoluiu para uma situação com disparos de uma arma de fogo a partir de um carro em andamento, no largo das Dores.

Um dos sujeitos envolvidos na rixa terá ficado com ferimentos considerados ligeiros. Acabou por ser levado para o hospital mais próximo por familiares que o acompanhavam no local.

Apesar da confusão gerada por esta situação, a festa continuou na presença de centenas de poveiros.

A PSP está a investigar o caso.