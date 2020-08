Sete praias da frente urbana da Póvoa de Varzim, foram interditadas a banhos, devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

Em causa estão as praias da Salgueira, Azul, Verde, dos Beijinhos, Lada, Lagoa-II e do Hotel, na parte urbana norte da Póvoa de Varzim, que se manterão interditas a banhos até nova avaliação Agência Portuguesa do Ambiente, que vai continuar a monitorizar a situação.