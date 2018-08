Póvoa de Varzim investe 2,5 milhões na ciclovia de ligação a Famalicão

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim vai avançar com as obras de requalificação da ciclovia que liga o concelho até Famalicão, num investimento previsto de 2,5 milhões.

A via, que ocupa o antigo traçado da linha de comboio que ligava as duas cidades, já tinha sido recuperada, há alguns anos, para ser ciclável, mas agora irá receber intervenções de fundo, que serão feitas em coordenação com autarquia famalicense. «Tal com foi acordado com a Câmara de Famalicão vamos aplicar um pavimento e sinalização comum, assim como recuperar a iluminação e algumas das antigas estações, de modo haver uma uniformização no percurso», explicou Aires Pereira, presidente da autarquia poveira. O percurso tem cerca de 28 quilómetros, dos quais 18 são no concelho de Póvoa de Varzim e 10 no de Vila Nova de Famalicão, ocupando precisamente o mesmo espaço da antiga linha de comboios, cuja atividade foi encerrada em 1995.

O concurso público para a intervenção, orçada em 2,5 milhões de euros e comparticipada, na maioria, por fundos comunitários, já foi aprovada na última reunião de Câmara da Póvoa de Varzim, estando previsto que as obras comecem ainda este ano, e estejam concluídas em 2019. No lado do Famalicão, o processo também seguiu os mesmos contornos, estando previsto um investimento de 1,9 milhões de euros, e com prazos de execução semelhantes.