Póvoa de Varzim: Dois feridos graves numa colisão frontal em estrada nacional

Nos últimos três meses de 2021, o município da Trofa registou menos 24% de desempregados face ao período homólogo de 2020.

Os dados constam do Relatório Trimestral Norte Conjuntura da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Com este registo, a Trofa é um dos municípios da Área Metropolitana do Porto com maior descida no número de desempregados.

Para o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto, «estes números, assentes no que a zona Norte do país representa para a economia nacional, seguem a linha que tem vindo a ser traçada pelo Município no que toca ao esforço de apoiar as empresas e a economia local, priorizando o dinamismo económico e o emprego».

De referir que a taxa de desemprego da Região Norte diminui para 6,2% no 3º trimestre de 2021 (menos 0,1 pontos percentuais) face ao trimestre anterior. Em termos comparativos, a taxa de desemprego da região era de 8,1% no trimestre homólogo de 2020 e de 6,8% há precisamente dois anos (3º trimestre de 2019).