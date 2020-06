Póvoa de Varzim: Dois famalicenses feridos depois de carro que fugia da polícia ter embatido contra o deles

Dois famalicenses, com 35 e 45 anos, ficaram feridos depois da colisão de um carro, que se encontrava a ser perseguido pelas autoridades, contra a viatura onde estes seguiam.

O choque aconteceu cerca das 03h30 deste sábado, em plena Avenida Mouzinho de Albuquerque, na cidade da Póvoa de Varzim.

Desconhecem-se os motivos que terão levado à perseguição do carro que originou o acidente. O condutor dessa viatura foi detido instantes depois da colisão com o carro onde seguiam os famalicenses, que nada terão a ver com a operação policial.

As vítimas foram transportadas para o Hospital da Póvoa de onde já tiveram alta.