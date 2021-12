Póvoa de Lanhoso: Empresário paga extra de 250€ aos 130 funcionários para agradecer o empenho

Os vencedores da 11.ª edição do Orçamento Participativo Jovem da Trofa, que concorrem para 27.500 euros, serão conhecidos a 18 de dezembro, a partir das 14 horas, aquando da realização da Assembleia Municipal Jovem da Trofa, transmitida em direto pelos canais do Município.

Há quatro projetos validados pelo Grupo de Apoio Técnico ao Orçamento Participativo Jovem; na Assembleia Municipal Jovem serão escolhidas as propostas de âmbito escolar e concelhio que a autarquia se compromete a concretizar.

De âmbito escolar, para 7.500 euros, foram validados os projetos “O atletismo vai à escola”, de Alice Oliveira, Ana Silva e Sandra Sá, com objetivo de dar a conhecer a modalidade de atletismo às crianças e jovens do concelho da Trofa através das atividades promovidas nas escolas, prevendo a aquisição de material lúdico e pedagógico; concorre ainda o projeto “Mais diversão, melhor educação na EB 2/3”, de Rui Santos, Lara Freitas, Margarida Campos e Nádia Sousa, que pretende dotar a EB 2/3 prof.º Napoleão Sousa Marques de equipamentos que visem a prática de atividades ao ar livre e de interior na escola.

Já no que diz respeito ao âmbito concelhio, para 20.000 euros, foram validados os projetos “Intergerasom”, de Ana Veiga, Rui Costa, Inês Oliveira, Margarida Pinto e Tiago Azevedo, que pretende capacitar a Orquestra Urbana da Trofa de material que permita aumentar a dimensão do projeto em massa humana, num máximo de 100 pessoas, e a qualidade do processo, tornando-a ainda mais inclusiva; concorre ainda o projeto “Horta da Saúde – Horticultura Terapêutica”, de Rute Rocha e Ana Oliveira, que tem em vista a criação de uma horta comunitária no Centro Social e Paroquial de São Mamede do Coronado, constituída por uma estufa para a criação de hortas terapêuticas no seu interior, bem como uma horta na zona exterior, constituída por 4 talhões a disponibilizar à comunidade.

A 12 de dezembro, os projetos serão divulgados através do vídeo de apresentação e defesa pública nos canais do Município da Trofa (Trofa Canal e Facebook).