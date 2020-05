A Póvoa de Varzim, como medida para ter menos veraneantes nas praias da região vai, de 10 de junho a 30 de setembro, alargar as zonas onde o estacionamento é pago.

Vamos colocar estacionamento tarifado na Rua do Varzim Sport Clube, no parque de estacionamento do Alto de Martim Vaz e no parque de estacionamento em frente à Avenida dos Pescadores, em Aver-o-Mar, de modo a que possamos garantir alguma rotatividade e, nesse sentido, também disciplinar um bocadinho algum estacionamento abusivo que existe nessas zonas