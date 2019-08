Pousada de Saramagos: Jovem que esfaqueou a mãe por ser proibida de cozinhar salsichas já foi ouvida em tribunal

Um desentendimento sobre o que seria preparado para o almoço levou a que uma jovem de 18 anos esfaqueasse a mãe, na casa onde estas habitavam, esta terça-feira, em Pousada de Saramagos.

De acordo com a imprensa, tudo terá começado com a mãe que proibiu a filha de cozinhar salsichas para o almoço. Uma interdição que gerou alguma revolta ao ponto da jovem, com uma faca da cozinha, desferir dois golpes nas costas da progenitora.

A vítima foi levada para o hospital de Famalicão e, mais tarde, para o hospital de Braga onde teve que ser submetida a uma cirurgia.

A agressora já foi ouvida em primeiro interrogatório no tribunal de Famalicão, onde conheceu as medidas de coação. Está proibida de morar e ter qualquer tipo de contacto com a mãe, e terá que se apresentar periodicamente às autoridades.

A jovem vai aguardar o desenrolar do processo em casa de um irmão.