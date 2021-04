Portugueses com dificuldade em responder ao Censos 2021, site está “em baixo”

Iniciou-se esta segunda-feira a fase de resposta ao Censos 2021.

Este ano, e devido à pandemia de Covid-19, o inquérito à população é feito através da internet. Os portugueses são convidados a acederem ao site criado pelo INE e, com a inserção do código que foi entregue na caixa de correio, responderem às questões do estudo.

Apesar de tudo, este não tem sido um processo fácil, uma vez que o site onde tudo acontece tem estado indisponível.

Na mensagem de erro é sugerido que se ligue para a linha de apoio, através do número 21 054 20 21, contudo, o atendimento só funciona até às 21h00.