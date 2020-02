Portugueses buscam alternativas para melhorar rendimentos mensais

As questões da economia nacional permeiam o cenário noticioso português e isto tem uma razão de ser. Num período pós crise e que indica um crescimento financeiro, a verdade é que os portugueses continuam a viver algumas dificuldades no que diz respeito aos seus orçamentos familiares e às suas finanças pessoais. A dificuldade no cumprimento das obrigações faz com que se procurem novas alternativas para melhorar os rendimentos mensais ou minorar as despesas. Conheça algumas das alternativas procuradas pelos portugueses.

Portugal viveu – e vive – dias complexos no que concerne à sua economia. Muitos portugueses encontram-se, ainda, a viver situações de grande instabilidade económica, motivadas por salários insuficientes ou pelo desemprego.

As narrativas dos media são bem demonstrativas da forma como as famílias se digladiam financeiramente para cumprirem as suas obrigações, perante as dificuldades provocadas pela falta de emprego, pelos trabalhos que oferecem apenas o salário mínimo e pelo simultâneo aumento nos preços das rendas e dos produtos comercializados.

O recurso ao crédito – nomeadamente para a compra de habitação, carro ou eletrodomésticos e mobília – é outro dos enraizados hábitos nacionais que coloca os portugueses em situações precárias, com grandes dificuldades em garantir o cumprimento do pagamento das mensalidades.

Perante a realidade atual, portanto, não se estranha que exista uma tendência para procurar alternativas que ajudem a reduzir as despesas familiares ou a aumentar os seus rendimentos, na busca por um melhor orçamento familiar e também por uma vida mais estável, independente e digna.

Venha conhecer algumas das alternativas para melhorar rendimentos mensais dos portugueses.

1. Investir em e-commerce

O potencial online apelou a muitos portugueses que buscavam alternativas para melhorar a sua condição financeira e, hoje, não é inusual que o e-commerce seja encarado como uma forma de garantir a luta contra o desemprego ou a melhoria dos rendimentos, a par com um emprego convencional.

Abrir uma loja online é uma prática cada vez mais comum em Portugal. Estima-se que o aumento no número de lojas online portuguesas tenhas sido de 10%, em 2019.

Apoiados por alguns serviços online e com métodos como o Dropshipping, os portugueses encontram, nesta forma de trabalho, uma maneira de garantir que conseguem uma vida mais digna e financeiramente equilibrada.

Saiba mais sobre os aliados preferenciais dos portugueses para os ajudarem neste processo.

2. Renegociar os créditos

Não se tratando de uma alternativa para melhorar os rendimentos, o facto é que a renegociação dos créditos pode ser uma grande ajuda para que se melhorem as condições financeiras familiares.

Esta renegociação de mensalidades, bem como a aglomeração dos mesmos num só crédito consolidado – pode permitir pagamentos mensais menos exigentes, que melhorem a situação financeira e permitam uma melhor gestão dos recursos disponíveis.

Assim, avaliar junto das instituições bancárias como podem ser reduzidas as mensalidades pode ser verdadeiramente útil para a melhoria do orçamento familiar.

3. Pensar as redes sociais como forma de trabalho

Não é apenas o LinkedIN que pode ser utilizado como uma ferramenta de trabalho. Muitos portugueses têm, ao longo dos anos, descoberto também o potencial de redes como o Facebook ou o Instagram para, através destes, lançarem os seus negócios ou criarem conteúdos passíveis de gerar rendimentos.

Os influencers são um bom exemplo de pessoas que conseguem, através de patronos e patrocínios, melhorar os seus rendimentos nas redes sociais.

4. Dar explicações ou aulas privadas

Quando os conhecimentos numa determinada matéria o permitem, aproveitar o conhecimento para dar aulas privadas ou explicação pode ser uma boa forma de melhorar os rendimentos.

Este tipo de atividade pode ser feito num espaço físico ou através de ferramentas online e pode ser uma forma de melhorar os rendimentos ou de gerar rendimentos, em caso de desemprego.

5. Explorar o universo do marketing de afiliados

Publicitar, através da simples colocação de links para marcas e produtos, ou outros negócios no seu site ou blogue pode ser uma forma de garantir uma melhoria dos rendimentos mensais.

Por norma, este tipo de marketing permite que se recebam comissões baseadas no número de cliques gerados nos produtos publicitados no seu espaço.

Esta é uma forma de obter rendimentos, sem preocupações ou esforço.

6. Exercer trabalhos pontuais como promotor

Os promotores de marcas são profissionais que, por norma, realizam apenas, mediante a sua disponibilidade e a necessidade das mesmas, trabalhos pontuais.

Aqui, usualmente, o trabalho realizado acontece em dias específicos, nos quais a pessoa interessada se dirige ao local indicado para promover um produto ou uma marca, em contacto direto com o consumidor.

Este tipo de trabalho é muito comum em áreas como o wellness, as bebidas espirituosas, a perfumaria, as mercearias e a cosmética.

7. Trabalhar por conta própria

Em caso de desemprego, tentar realizar a sua profissão por conta própria pode tornar possível a obtenção dos rendimentos necessários para equilibrar as suas finanças

Hoje, várias plataformas para freelancers existem online, sendo que pode também criar o seu próprio site ou simplesmente gerir a sua rede de contactos para oferecer os seus serviços.