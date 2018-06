Portugal vence Galiza em match de preparação

Como parte integrante na iniciativa “Jornadas Internacionais de Xadrez com Ivan Salgado”, a Federação Portuguesa de Xadrez aceitou o convite e juntou-se à iniciativa do clube galego Club Deportivo Xadrez Ourense, no passado dia 16 de junho para um encontro amigável entre as Seleções de Portugal e Galiza.

Foram realizados três encontros nos três ritmos existentes no “jogo das 64 casas”: rápidas, semirrápidas e clássicas. As seleções disputaram este encontro a seis tabuleiros em que três deles foram obrigatoriamente um atleta Sub-16, um atleta Sub-18 e uma xadrezista feminina.

No final do encontro a vitória sorriu a PORTUGAL, num match muito equilibrado, que triunfou pela margem mínima (9,5-8,5). Nas clássicas e nas rápidas verificaram-se empates a 3 pontos e na variante de semirrápidas Portugal venceu por 3,5-2,5.

Foi com muito orgulho que o CX A2D viu dois atletas do jovem clube famalicense vestirem as cores da Seleção Nacional. O Mestre FIDE Luís Silva e a WCM Mariana Silva, representaram a Seleção Portuguesa a 6 tabuleiros distribuídas pela seguinte ordem:

1- GM Luis Galego

2- MF Luís Silva

3- MI David Martins

4- MI André Sousa

5- MF Francisco Veiga

6- WCM Mariana Silva.

Este encontro na Galiza revelou-se bastante positivo na preparação dos xadrezistas lusos para as competições internacionais que se avizinham, nomeadamente as Olimpíadas de Batumi (Geórgia), os Europeus de Jovens de Riga (Letónia) e o Mundial Feminino de Sub-20 de Gebze (Turquia).