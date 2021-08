Portugal tem 70% da população com a vacinação completa

Segundo Marta Temido, Portugal atingiu a marca de 70% da população com a vacinação completa contra a Covid-19. A Ministra da Saúde reforçou o facto do país ter alcançado esta meta antes do prazo estipulado pela task force.

Marta Temido admitiu, em entrevista à SIC, que “era expectável que durante esta semana” se atingisse a meta dos 70%. A Ministra destacou que a confirmação foi dada esta quinta-feira pela equipa coordenadora do plano de vacinação.

O Governo estabeleceu que, quando o país chegasse à meta dos 70%, o uso de máscara na rua deixava de ser obrigatório. Em relação a esta questão, Marta Temido notou que «ao ar livre, o distanciamento é barreira suficiente». Contudo, apenas em setembro é que o Governo vai decidir se esta medida vai ser aplicada ou não.