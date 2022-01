Portugal: Piratas atacam SIC e Expresso e pedem resgate

Covid-19: Norte apresenta a subida mais acentuada do índice de transmissibilidade

O relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a curva epidémica confere que a média a cinco dias do Rt – índice de transmissibilidade – tem crescido desde 12 de dezembro, sendo agora de 1,35 a nível nacional. «Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias superior a 960 por 100 mil habitantes e um Rt superior 1 e com tendência crescente», refere o relatório.

Lisboa e Vale do Tejo (1,42) apresenta o indicador mais elevado, seguindo-se o Norte (1,40), os Açores (1,39), o Alentejo (1,28), a Madeira (1,26), o Centro (1,18) e o Algarve (1,06).

O número médio de casos diários infeção nos últimos cinco dias aumentou para 12.407 no país, quando na semana anterior era de 5.255, sendo mais elevado em Lisboa e Vale do Tejo (5.888), seguido do Norte (3.876).