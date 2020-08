Portugal instala radares de velocidade que já detetam quem trava e depois acelera

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária recebeu luz verde para a instalação de 30 radares de velocidade em novos pontos do país.

Alguns dos novos equipamentos a serem instalados prometem ser uma verdadeira dor de cabeça para quem tem o hábito de travar assim que se aproxima de um radar.

Os novos radares cruzam as medições efetuadas antes e depois do radar definido como principal e, a partir daí, conseguem determinar se o condutor só abrandou para passar no radar fixo ou então, se manteve sempre a mesma velocidade