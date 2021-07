Portugal Fashion Sessions dá a conhecer Famalicão Cidade Têxtil

Portugal Fashion Sessions – Famalicão Cidade Têxtil é a primeira iniciativa do novo projeto do Portugal Fashion. O evento, a realizar-se nos dias 9 e 10 de julho, em Vila Nova de Famalicão, vai contar com desfiles de moda e vai abordar temas como a sustentabilidade no universo da moda, a criatividade e o ecodesign.

De acordo com a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, o evento vai servir para que «Famalicão – Cidade Têxtil seja dada a conhecer como o epicentro de uma região que acolhe uma fileira completa. Um cluster que é já considerado o maior da Europa. Um raio de 60 km de soluções de A a Z dentro da cadeia de produção». «Em Famalicão, propõe-se uma colaboração de longo prazo, alicerçada numa cooperação estratégica e próxima», acrescentou, em comunicado.

O primeiro dia do Portugal Fashion Sessions – Famalicão Cidade Têxtil vai ser dedicado às “Ecodesign – Emotion Talks” e vai decorrer no Citeve. No dia 9 de julho vai decorrer a masterclass de inscrição limitada “What’s sustainable fashion?”. A masterclass vai ser guiada pela fundadora e CEO do ecohub C.L.A.S.S, Giusy Bettoni, e vai abordar a integração do design e a inovação com sustentabilidade. Da parte da tarde, das 14h30 às 15 horas, Giusy Bttoni vai guiar a palestra “Post-Pandemic fashion? Let’s not waste this crisis!”.

Após a palestra, vão desenrolar-se os painéis de discussão “Sustainability has gone mainstream” e “The Power of Creatives”, das 15 horas às 16 horas e das 16h15 às 17h15, respetivamente. O primeiro painel vai ter como oradores do Citeve, Carla Silva, José Morgado, João Oliveira e Ana Tavares e vai ser moderado por Raúl Fangueiro. No segundo, Gonçalo Peixoto e Inês Torcato, Ana Coelho e Paulo Gomes vão ser os responsáveis por dirigir a sessão e Ana Tavares vai ser a moderadora.

No dia 10 de julho, o Mercado Municipal vai receber o Brand Up Market. Durante o dia, vão estar reunidas cerca de 16 marcas locais ligadas à moda, tais como Âme Moi, Buzina, Westmister, Tanned Beachwear, Linho Puro, Bôl´Ter Intimate e Tuisca. Da parte da tarde vão desenrolar-se desfiles e apresentações com a participação do showcase iTechSyle GREEN CIRCLE by CITEVE, às 18h, seguindo-se o desfile Salsa by Huarte, às 19h.

Às 21 horas, os designers finalistas do concurso Ecodesign Bloom Portugal Fashion by Famalicão Cidade Têxtil vão apresentar os dois coordenados desenvolvidos a partir de materiais sustentáveis, cedidos por parceiros industriais locais. Pelas 22 horas, ocorre o encerramento do dia com o desfile da designer Maria Gambina.

Nos dias do evento, o Portugal Fashion vai marcar presença nas lojas locais, com um selo Portugal Fashion Sessions – Famalicão Cidade Têxtil colocado nas montras. Montras Pop-Up by Hugo Costa vai também decorrer no dia 9 e 10, levando um set design especial a 10 montras de comércio local.