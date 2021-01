A TVI está a avançar que Portugal atingiu um novo máximo de infetados. De acordo com a estação de televisão, o boletim com os novos casos que deverá ser divulgado dentro de minutos contará com cerca de 10 mil novos infetados.

Há um grande crescimento de infeções no Centro, mantendo-se também um forte aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte.

A pressão está também a crescer nos hospitais, com mais internamentos.