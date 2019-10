Portugal foi considerado o terceiro melhor destino turístico do mundo. O título foi atribuído pelos leitores da revista norte-americana especialista em viagens Condé Nast Traveler.

Portugal também surge na terceira posição no ranking dos melhores ‘spas’ do mundo, com o Spa by Sisley Paris, do Vila Vita Parc, em Porches, no Algarve. Em décimo terceiro lugar ficou o Six Senses Douro Valley, em Lamego.

Já no mês de setembro Portugal recebeu o prémio de destino turístico acessível pela Organização Mundial de Turismo. Os World Travel Awards, os chamados óscares do turismo, também já distinguiram Portugal como o melhor destino turístico europeu, por três anos consecutivos.