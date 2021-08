Portugal é o quinto país da União Europeia onde os jovens deixam mais tarde a casa dos pais

De acordo com os dados partilhados pela Eurostat, os jovens portugueses saem de casa dos pais aos 30 anos, acima da média europeia de 26,4 anos. Na lista dos 27 países da União Europeia, Portugal posiciona-se assim como o quinto país onde os jovens saem mais tarde de casa. Croácia, Eslováquia, Malta e Itália são os países que se encontram à frente de Portugal.

A Croácia é o país onde os jovens deixam mais tarde as casas dos pais, em média, aos 32,4 anos. Em oposição, na Suécia os jovens saem de casa, em média, aos 17,5 anos.

Os homens na União Europeia permanecem em casa dos pais, em média, até aos 27,4 anos. As mulheres mudam-se aos 25,4 anos. Segundo a Eurostat, em todos os Estados-membros, os homens tendem a permanecer mais anos em casa dos pais do que as mulheres. As diferenças entre géneros são mais visíveis na Roménia, onde os homens mudam de casa aos 30 anos e as mulheres aos 25,5 anos.