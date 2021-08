Portugal deve atingir 85% da população vacinada na próxima semana

O coordenador da task-force, vice-almirante Gouveia e Melo, explicou esta terça-feira, dia 25 de agosto, que o país deve atingir, na próxima semana, uma nova marca ao nível da vacinação. «Hoje estive a ver as estatísticas e estamos a 81,6% de vacinação. No fim desta semana chegaremos aos 83% ou 84%. Na próxima semana atingiremos, com a ajuda dos últimos portugueses que têm de vir à vacinação, 85% ou 86%. E o processo, em termos de primeiras doses está completo e depois são as segundas doses», afirmou.

De acordo com o coordenador da task-force, «foram os portugueses que conseguiram isto». «Nós somos um povo extraordinário, um povo esclarecido, que tem um saber e uma cultura muito enraizada e estou convencido que vamos encurralar o vírus da única forma que há, que é tirar-lhe toda a capacidade de manobra, tirar-lhe toda a água para ele nadar», acrescentou.