Portugal: Casal encontra 1 100 euros espalhados na estrada e devolve-os à dona

Um casal encontrou 1 100 euros em notas espalhados por uma estrada nacional, recolheu-os e devolveu-os à dona. A situação aconteceu em Salvaterra de Magos e é contada pelo jornal Correio da Manhã deste domingo.

O dinheiro estaria no interior de uma carteira, esquecida pela dona no tejadilho do carro. Acabou por se espalhar no asfalto quando arrancou com a viatura, a caminho do banco onde iria fazer o depósito.

Chegada à instituição bancária, a mulher deu conta que teria perdido a carteira e todo o dinheiro que estava no seu interior. Assustada, quando decidiu voltar para trás a mulher é surpreendida por um casal que lhe devolve a carteira com todo o dinheiro que estava no seu interior.

A atitude está a ser alvo de muitos elogios pela comunidade local.