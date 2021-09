Portugal – Bélgica (sub-19): Portas do Estádio Municipal abrem uma hora antes do jogo

A entrada para este jogo, marcado para as 17h30, desta sexta-feira, é livre, mas limitada a 900 pessoas. Os portões do Estádio Municipal abrem uma hora antes e os interessados em assistir a este jogo, no âmbito do torneio de preparação da Seleção Nacional sub-19, terão que preencher um formulário epidemiológico covid 19 disponível à entrada.

Não há lugar a levantamento de bilhete, sendo que as entradas serão efetuadas até ao limite determinado (900 pessoas)

Recorde-se que o torneio de preparação da Seleção Nacional sub-19 decorre no distrito de Braga, entre sexta e terça-feira da próxima semana. O primeiro jogo, Portugal-Bélgica, disputa-se esta sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, a partir das 17H30. No domingo, em Fafe, às 17 horas, o conjunto belga defronta a República Checa que no dia 7, terça-feira, às 20 horas, defronta Portugal, em Guimarães.