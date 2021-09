O torneio de preparação da Seleção Nacional sub-19 decorre no distrito de Braga, entre sexta e terça-feira da próxima semana.

O primeiro jogo, frente à Bélgica, disputa-se esta sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, a partir das 17H30. No domingo, em Fafe, às 17 horas, o conjunto belga defronta a República Checa que no dia 7, terça-feira, às 20 horas, defronta Portugal, em Guimarães.

A entrada para estes jogos é livre, embora limitada a 900 pessoas.