Portugal: A cada 100 euros em combustível 60 são impostos para o estado

Em média, a cada 100 euros de combustível 60 revertem para o estado em impostos.

Os cálculos são da Deloitte para o Polígrafo.

No caso da gasolina 61% do valor a por litro corresponde a impostos, já no gasóleo a percentagem desce para 51%.

Se consideramos como preço de referência da gasolina 1,54 euros por litro, 64 cêntimos correspondem ao combustível, 0,33 euros de IVA e 0,67 euros de ISP.

No gasóleo, tendo por base o valor de 1,46 por litro, 68 cêntimos correspondem ao combustível, ao que acresce 0,27 euros em IVA e 0,51 euros em ISP