O Futebol Clube do Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a propósito do comportamento incorreto dos adeptos na partida com o F.C.Famalicão, da 8ª jornada da Liga NOS.

3700 euros é o valor que os Dragões terão que pagar por uma invasão de campo protagonizada pelos adeptos da casa, como também devido ao uso de flashlights e potes de fumo.