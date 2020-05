Porto: PSP esclarece vídeo nas redes sociais de agressões entre agente e cliente de um supermercado

A PSP já emitiu um comunicado onde vem esclarecer uma troca de agressões, entre um agente daquela autoridade e um cliente de um supermercado, na cidade do Porto.

O episódio, registado em vídeo e publicado mais tarde nas redes sociais, aconteceu esta quinta-feira, pelas 19h30.

Esclarece a força policial que o agente foi obrigado a intervir na tentativa de acalmar um cliente que discutia com a gerente da loja na sequência de uma reclamação. O homem não reagiu bem à abordagem do agente tendo-o agredido com “um soco na cabeça e outro na zona da face” quando estava a ser imobilizado.

O cliente “muito exaltado”, não acatou as ordens para se acalmar, “foi incorreto” e, quando o agente tentava imobilizá-lo, “resistiu e desferiu-lhe um soco na cabeça e outro na zona da face”, obrigando-o a receber tratamento hospitalar.

Perante as dificuldades do PSP no local, foi necessário chamar reforços para resolver a situação.