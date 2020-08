Porto: PJ pede ajuda e divulga foto de homem que violou jovem no parque da cidade

A PJ divulgou a fotografia daquele que se julga ser o autor da violação a uma jovem, ocorrida o ano passado, no recinto da Queima das Fitas do Porto.

De acordo com a mesma autoridade, o homem terá 28 anos e chama-se Santiago, e pode não ser português, uma vez que falava com sotaque castelhano. Acrescenta ainda que terá entre 1,70m e 1,75m de altura e uma composição física normal.

A violação ocorreu no dia 19 de maio do ano passado, no Queimódromo e a investigação que se seguiu levou a PJ a concluir que o seu autor é o homem da foto agora divulgada.