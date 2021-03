Um adolescente de 14 anos ficou, este sábado, em estado grave, na sequência de uma queda de cerca de 5 metros.

O jovem terá entrado com outros colegas no recinto da escola Ramalho Ortigão, em Campanhã, no Porto, para brincar.

Cerca das 17h00, sofreu uma queda que lhe provocou ferimentos graves e foi levado para o Hospital de S.João.

No momento do acidente a escola estava encerrada.