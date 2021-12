Porto: Dois jovens morrem em incêndio na casa da avó

O Hospital de Dia de Braga tem novas instalações, podendo agora acomodar até 17 utentes, com tratamentos programados e individualizados ao doente em ambulatório.

Em comunicado, o Hospital de Braga refere que as novas instalações representam um investimento de 186 mil euros. Devido à pandemia da Covid-19, o Hospital de Dia, que tem por objetivo principal a prestação de cuidados de saúde em regime ambulatório de todas as especialidades, tinha sido transferido temporariamente para um espaço junto à consulta externa de Psiquiatria.

Assim, desde o 13 de dezembro, e após conclusão das obras, o Hospital de Dia Médico regressou ao Edifício da Consulta Externa, sendo que o novo espaço localiza-se no piso 4, junto à Receção da Consulta de Dermatologia.

A instituição avançou que o crescimento dos tratamentos ambulatorizáveis em Hospital de Dia Médico tem aumentado de forma sustentável nos últimos anos e, em 2021, foram realizadas mais de 11.000 sessões.

Para o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, João Porfírio Oliveira, as instalações definitivas do Hospital de Dia Médico visam “a contínua qualidade dos cuidados de saúde prestados e a melhoria das condições de acesso quer para os utentes, quer para os profissionais”.

O Hospital de Braga prevê, para 2022, entre equipamentos e infraestruturas, investimentos no valor de 4,3 milhões de euros.