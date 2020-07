Porto avança sobre Pedro Gonçalves depois da final da Taça de Portugal

O FC Porto deve avançar para a contratação de Pedro Gonçalves, depois da final da Taça de Portugal.

Segundo avança o jornal O Jogo, o emblema portista já conhece as condições para contratar o médio do FC Famalicão e sabe do interesse de outros emblemas – o Nápoles é o mais recente – no jogador que esta época marcou sete golos, um dos quais ao FC Porto.

Avança, ainda, o diário desportivo que devido ao elevado preço do médio e tendo em conta a situação financeira dos ‘dragões’, o negócio pode ser feito com o Famalicão a ficar com uma percentagem de uma futura venda e pela cedência de um ou outro jogador.